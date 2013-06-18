Спарсить товары в интернет-магазине

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Завершен7 заявок183 просмотра

Нужно спарсить большой объем данных, включая название товара, цены, фотографии, характеристики.

Будет всего около 7000 товаров.

Нужно импортировать все товары в WebAsyst ShopScript (старая версия).

Предлагайте цену и сроки.

В приложении ссылка на сайт, откуда надо брать все товары.

Webasyst
12 лет назад
VladimirAZ
Владимир 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
12 лет назад
$200
12 дней
Парсер оказался достаточно сложный, были дополнительные пожелания за дополнительную плату. Главное - результат, и он оказался отличный. Буду еще обращаться обязательно.
Отличный заказчик. В работе возникли сложности, что затянуло сроки, заказчик пошел навстречу, за что ему огромное спасибо. Затем делали еще несколько платных доработок, для улучшения скрипта. Оценка +10! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
12 лет назад
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