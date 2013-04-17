Скрипт работы с рекламными объявлениями в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Нужно написать скрипт который будет работать с апи вконтакте. Задача скрипта заключается в том что нужно генерировать объявления по заданному алгоритму, заливать их на вконтакте и мониторить их.

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PHP
12 лет назад
domler
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 дней назад

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Нет заявок фрилансеров

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