Нужен модуль оплаты Webmoney для магазина OpenCart Ver 1.5.1.3 через www.paymaster.ru/partners (для юридических лиц) Валюты: рубли, доллары, евро
Скрипт работы с рекламными объявлениями в ВК
Нужно написать скрипт который будет работать с апи вконтакте. Задача скрипта заключается в том что нужно генерировать объявления по заданному алгоритму, заливать их на вконтакте и мониторить их.
Платформа PHP
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