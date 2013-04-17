Скрипт работы с рекламными объявлениями в ВК

Нужно написать скрипт который будет работать с апи вконтакте. Задача скрипта заключается в том что нужно генерировать объявления по заданному алгоритму, заливать их на вконтакте и мониторить их.

Платформа PHP

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