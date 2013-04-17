Показ контактов на сайте согласно IP пользователя

Необходимо на сайте менять контакты в шапке: Питер должен видеть свои телефоны, Москва свои и т.п.

Два условия: определение по IP и определение по параметру в урле.

Если в урле нет параметра geo=gorod, то определяем на основе IP и показывает телефоны регионального офиса.