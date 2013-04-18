Веб-программист удаленно

$1075
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка188 просмотров

Программист на 5-дневку удаленно.

Обязанности:

Установка и настройка сайтов и модулей для различных CMS

Программирование нестандартного функционала для этих CMS

Программирование дополнительного функционала для уже имеющихся сайтов.

Интеграция с различными сервисами 1С, МойСклад и т.д.

Поддержка сайтов в рабочем состоянии.

Требования:

Отличное знание: PHP, MySQL, JQuery, HTML, CSS.

Опыт работы с CMS Simpla, OpenCart, Drupal и др.

Знание фотошоп на уровне правки отдельных эл-тов дизайна.

Грамотность, пунктуальность, соблюдение сроков.

Условия:

Удаленная работа

8 часов в день 5 дней в неделю. Нахождение он-лайн с 9 до 18 по мск.

Оплата:

30 000 руб на испытательный срок (1 мес), далее 35 000 руб/мес + Премии за выполненный проект (30 000 руб)

CSSDrupalHTMLjQueryMySQLOpencartPHP
12 лет назад
kzubov
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров