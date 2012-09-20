Программист на 5-дневку удаленно. Обязанности: Установка и настройка сайтов и модулей для различных CMS Программирование нестандартного функционала для этих CMS Программирование дополнительного функционала для уже имеющихся сайтов. Интеграция с различными сервисами 1С, МойСклад и т.д. Поддержка сайтов в рабочем состоянии. Требования: Отличное знание: ...