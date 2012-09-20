Необходимо наполнить интернет-магазин товарами по списку из прайс-листа. Поля для заполнения: - Название - Бренд - Модель - 2-3 фото в высоком разрешении. - Описание товара - Характеристики 3-30 шт - Цена Цена за 1 карточку 10 рублей. Объем: 1000 - 3000 шт
- $154Наполнение сайтов76 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1250
Программист удаленно 20 часов в неделю. Обязанности: Программирование дополнительного функционала для двух работающих интернет-магазинов. Интеграция с различными сервисами: 1С, Яндекс.Маркет и т.д. Поддержка сайтов в рабочем состоянии. Требования: Отличное знание 1С-Битрикс, PHP, MySQL, JQuery. Написание кода, согласно спецификации 1С-Битрикс. Cоблюдение сроков поставленных задач, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1075
Программист на 5-дневку удаленно. Обязанности: Установка и настройка сайтов и модулей для различных CMS Программирование нестандартного функционала для этих CMS Программирование дополнительного функционала для уже имеющихся сайтов. Интеграция с различными сервисами 1С, МойСклад и т.д. Поддержка сайтов в рабочем состоянии. Требования: Отличное знание: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $630
Веб-мастер на полный день (удаленно) Обязанности: Поддерживать сайты в рабочем состоянии Размещать и редактировать уже размещенные материалы Корректировать или писать несложный php и js код Верстка и нарезка элементов дизайна Требования: Отличное знание: HTML, CSS. Минимальные знания PHP, MySQL. Знание фотошоп на уровне нарезки ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1075
Ищу программиста на 5-дневку удаленно. Обязанности: Установка и настройка сайтов и модулей для различных CMS Программирование нестандартного функционала для этих CMS Программирование дополнительного функционала для уже имеющихся сайтов. Интеграция с различными сервисами 1С, МойСклад и т.д. Поддержка сайтов в рабочем состоянии. Требования: Отличное ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад