kzubov

Константин kzubov

 
37 летРоссия/Химки
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Заполнение магазина товарами

    $154

    Необходимо наполнить интернет-магазин товарами по списку из прайс-листа. Поля для заполнения: - Название - Бренд - Модель - 2-3 фото в высоком разрешении. - Описание товара - Характеристики 3-30 шт - Цена Цена за 1 карточку 10 рублей. Объем: 1000 - 3000 шт

    Наполнение сайтов76 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист 1С-Битрикс

    $1250

    Программист удаленно 20 часов в неделю. Обязанности: Программирование дополнительного функционала для двух работающих интернет-магазинов. Интеграция с различными сервисами: 1С, Яндекс.Маркет и т.д. Поддержка сайтов в рабочем состоянии. Требования: Отличное знание 1С-Битрикс, PHP, MySQL, JQuery. Написание кода, согласно спецификации 1С-Битрикс. Cоблюдение сроков поставленных задач, ...

    PHPMySQLjQueryБитрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-программист удаленно

    $1075

    Программист на 5-дневку удаленно. Обязанности: Установка и настройка сайтов и модулей для различных CMS Программирование нестандартного функционала для этих CMS Программирование дополнительного функционала для уже имеющихся сайтов. Интеграция с различными сервисами 1С, МойСклад и т.д. Поддержка сайтов в рабочем состоянии. Требования: Отличное знание: ...

    PHPOpenCartMySQLHTMLCSSDrupaljQuerySimplaPhotoshop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-мастер

    $630

    Веб-мастер на полный день (удаленно) Обязанности: Поддерживать сайты в рабочем состоянии Размещать и редактировать уже размещенные материалы Корректировать или писать несложный php и js код Верстка и нарезка элементов дизайна Требования: Отличное знание: HTML, CSS. Минимальные знания PHP, MySQL. Знание фотошоп на уровне нарезки ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSPhotoshop
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-программист удаленно

    $1075

    Ищу программиста на 5-дневку удаленно. Обязанности: Установка и настройка сайтов и модулей для различных CMS Программирование нестандартного функционала для этих CMS Программирование дополнительного функционала для уже имеющихся сайтов. Интеграция с различными сервисами 1С, МойСклад и т.д. Поддержка сайтов в рабочем состоянии. Требования: Отличное ...

    PHPOpenCartMySQLHTMLCSSDrupaljQuerySimplaPhotoshop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад