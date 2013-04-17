Парсер телефонов

Необходимо реализовать парсер по скачиванию телефонов, с возможностью его запускать по желанию.Скачивать от сюда:.http://www.realto.ru/base/com_realty/?search_id=2&PHPSESSID=q270g2okui50qctuv8vareuog4 Самое главное это необходимо преобразовать номера телефонов. Обратите внимания на их формат http://www.realto.ru/base/com_realty/shov_info/?id=12141

Телефоны повторяться не должны.

http://search.afy.ru/object/rent/?id_street_to_item=0&cost_type_1=r&period_rent_select=0&years_own_select=0&id_country_to_item=1&id_oblast_to_item=80&id_position_to_item=80&input_2=%CC%EE%F1%EA%E2%E0&view_page=2&get_metro=f&filter=easy&view=0

так же надо от сюда вытаскивать телефоны, здесь все просто.