Перевод плагина (англ.) для WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок225 просмотров

Требуется перевести плагин с английского на русский.

В вашей заявке просьба указывать стоимость и сроки выполнения.

Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.

В приват желательно не писать-отвечу не всем.

PS. Предложения других пользователей скрыты.

P.P.S Большая просьба не пишите «Сделаю, обращайтесь», достаточно срок и цена.

WordPress
12 лет назад
Byshkov
Эдуард 
54 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Хорошая команда! Работаем уже не в первый раз.Как всегда качественно и в срок. Спасибо. Будем дальше сотрудничать.
Спасибо Эдуарду. Уже не первое сотрудничество, и снова все гладко, спокойно. Оплата моментальная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад