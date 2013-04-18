Перевод плагина (англ.) для WP

Требуется перевести плагин с английского на русский.

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P.P.S Большая просьба не пишите «Сделаю, обращайтесь», достаточно срок и цена.