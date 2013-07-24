Очень простая переделка сайта

Требования.

Срок 3 дня: 19,20,21 апреля. В понедельник сайт должен заработать в переделанном виде.

Три простых шага:

1. Удалите лишние разделы на сайте jobgood.ru как показано в прикрепленном файле.

2. Уменьшите количество пунктов в шапке.

3. Создайте 6 страниц как на сайте http://www.pc-experts.ru. Очень маленькие тексты, нужно переписать другими словами и заменить картинки на другие.

Разделы на http://www.pc-experts.ru:

Ремонт компьютера

Удаление вирусов

Установка Windows

Модернизация компьютера

Установка программ

Настройка Интернета

Обратите внимание, что услуги и описание для каждой страницы, будут отличаться.

Нижняя часть сайта на каждой странице одинаковая, поэтому текст нужно переписать один раз и вставить на все страницы сайта.