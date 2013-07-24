Очень простая переделка сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок212 просмотров

Требования.

Срок 3 дня: 19,20,21 апреля. В понедельник сайт должен заработать в переделанном виде.

Три простых шага:

1. Удалите лишние разделы на сайте jobgood.ru как показано в прикрепленном файле.

2. Уменьшите количество пунктов в шапке.

3. Создайте 6 страниц как на сайте http://www.pc-experts.ru. Очень маленькие тексты, нужно переписать другими словами и заменить картинки на другие.

Разделы на http://www.pc-experts.ru:

Ремонт компьютера

Удаление вирусов

Установка Windows

Модернизация компьютера

Установка программ

Настройка Интернета

Обратите внимание, что услуги и описание для каждой страницы, будут отличаться.

Нижняя часть сайта на каждой странице одинаковая, поэтому текст нужно переписать один раз и вставить на все страницы сайта.

12 лет назад
one_eks
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tima-soft
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$150
3 дня
Тимур выполнил работу качественно и в установленные сроки. Спасибо!

Заявки фрилансеров

tima-soft
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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