Надо добавить выбор пункта выдачи курьерской службы при оформлении заказа (при выборе определенного варианта доставки). Документация по интеграции курьерской службы в прикрепленном файле.
Очень простая переделка сайта
Требования.
Срок 3 дня: 19,20,21 апреля. В понедельник сайт должен заработать в переделанном виде.
Три простых шага:
1. Удалите лишние разделы на сайте jobgood.ru как показано в прикрепленном файле.
2. Уменьшите количество пунктов в шапке.
3. Создайте 6 страниц как на сайте http://www.pc-experts.ru. Очень маленькие тексты, нужно переписать другими словами и заменить картинки на другие.
Разделы на http://www.pc-experts.ru:
Ремонт компьютера
Удаление вирусов
Установка Windows
Модернизация компьютера
Установка программ
Настройка Интернета
Обратите внимание, что услуги и описание для каждой страницы, будут отличаться.
Нижняя часть сайта на каждой странице одинаковая, поэтому текст нужно переписать один раз и вставить на все страницы сайта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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