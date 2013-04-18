ЗАДАЧА 1 http://pro-land.su там установлен каталог sobi http://www.sigsiu.net/sobi2.html Парсер залил к нам на хостинг данные в базу данных tblWebData_s-ch а картинки в /home/pro-land/pro-land.su/docs/images/com_sobi2/clients/images_s-ch, где и прошлые ...
Доработать скрипт фотохостинга
Суть доработки состоит в следующем:
берём картинку, открываем её , получаем md5 от содержания, например: d94e848553213bc187454697509, называем картинку d94e848553213bc187454697509.jpg, отделяем первые 6 символов, создаём по двe папки, и сохраняем по такому принципу: d9.img.domain.com/4e/84/d94e848553213bc187454697509.jpg
Поддомены добавлены с целью балансинга трафика.
По указанной схеме должны загружаться только новые файлы, старые сохранятся как есть.
Заявки фрилансеров
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