Доработать скрипт фотохостинга

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки110 просмотров

Суть доработки состоит в следующем:

берём картинку, открываем её , получаем md5 от содержания, например: d94e848553213bc187454697509, называем картинку d94e848553213bc187454697509.jpg, отделяем первые 6 символов, создаём по двe папки, и сохраняем по такому принципу: d9.img.domain.com/4e/84/d94e848553213bc187454697509.jpg

Поддомены добавлены с целью балансинга трафика.

По указанной схеме должны загружаться только новые файлы, старые сохранятся как есть.

12 лет назад
naminger
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров