Воспроизвести смену картинок и вып-щее меню

Есть сайт www.biotecitalia.com/en/

На нем есть эффект смены картинок и выпадающее меню. Необходимо воспроизвести следующие вещи:

1. Технологию смены картинок.

2. Технологию выпадающего меню.

3. Индикатор навигации по верхнему меню – подчеркивание при наведении и подчеркивание текущего раздела.

Все это нужно подготовить к внедрению на другой сайт – сделать образец кода вставки по каждому из пунктов. Данные с www.biotecitalia.com/en/ нужно брать только те, что нужны для работы данных пунктов, не более. Устанавливать не нужно - только краткая инструкция/пример.

Пожалуйста, указывайте стоимость.