Задача для программиста (virtuemart 2)

1. калькулятор нужен, заточенный под virtuemart 2, Joomla1.5.26;

2. к примерному шаблону

73547.zhivavod.web.hostin...

нужно добавить 3 вида стекла( желательно, какое-то визуальное изменение);

2. возможность добавления паспарту(вставка по краям картины) соответственно увеличивается размер рамки;

3. возможность добавления внутренней рамки(так же как и паспарту-визуально и тех. расчет с паспарту и без);

4. возможность закачки картины клиента и что бы забивал длину и ширину сам.

Все кроме стекло должны иметь каталог.

Либо рассмотрим ваши варианты.

Срок исполнения приблизительно 3 недели