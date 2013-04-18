Надо добавить выбор пункта выдачи курьерской службы при оформлении заказа (при выборе определенного варианта доставки). Документация по интеграции курьерской службы в прикрепленном файле.
Задача для программиста (virtuemart 2)
1. калькулятор нужен, заточенный под virtuemart 2, Joomla1.5.26;
2. к примерному шаблону
73547.zhivavod.web.hostin...
нужно добавить 3 вида стекла( желательно, какое-то визуальное изменение);
2. возможность добавления паспарту(вставка по краям картины) соответственно увеличивается размер рамки;
3. возможность добавления внутренней рамки(так же как и паспарту-визуально и тех. расчет с паспарту и без);
4. возможность закачки картины клиента и что бы забивал длину и ширину сам.
Все кроме стекло должны иметь каталог.
Либо рассмотрим ваши варианты.
Срок исполнения приблизительно 3 недели
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен хороший специалист по python. Необходимо будет написать скрипт отправки сообщений. Более подробно расскажу при личной беседе. Новичков просьба не беспокоить.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть модуль для престашопа - http://prestadev.ru/addons/administration/46-tovarnaya-nakladnaya-torg-1.html, который генерит форму товарной накладной, форма на самом деле неправильная в нижней части, которая начинается по окончании списка товарных позиций, это не ТОРГ-12, правильная во вложении - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Цель объединить подборы масле с официальных сайтов в одном месте (примеры сервиса здесь http://avtomaslo.info/podbor-masla-po-marke-avto/index.php) Требуется создать интерфейсы: - Составления базы автомобилей и моторных масле в связке - для подбора моторных масле разных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $150
Требования. Срок 3 дня: 19,20,21 апреля. В понедельник сайт должен заработать в переделанном виде. Три простых шага: 1. Удалите лишние разделы на сайте jobgood.ru ...Завершен12 лет назад
ЗАДАЧА 1 http://pro-land.su там установлен каталог sobi http://www.sigsiu.net/sobi2.html Парсер залил к нам на хостинг данные в базу данных tblWebData_s-ch а картинки в /home/pro-land/pro-land.su/docs/images/com_sobi2/clients/images_s-ch, где и прошлые ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть сайт www.biotecitalia.com/en/ На нем есть эффект смены картинок и выпадающее меню. Необходимо воспроизвести следующие вещи: 1. Технологию смены картинок. 2. Технологию выпадающего меню. 3. Индикатор навигации по верхнему меню – ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Суть доработки состоит в следующем: берём картинку, открываем её , получаем md5 от содержания, например: d94e848553213bc187454697509, называем картинку d94e848553213bc187454697509.jpg, отделяем первые 6 символов, создаём по двe папки, и сохраняем по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
нужно сделать красивую форму заказа на jquery (для сайта на MODx) пример - http://2top-start.ru/proekty/8 (под таймером) 1 закруглённые формы полей + красивая кнопка 2 подписи к полям должны ...Завершен12 лет назад
Залить шаблон на хостинг.Завершен12 лет назад