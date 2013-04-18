Задача для веб-программиста

В скрипте нужно реализовать бесконечное деление платформ. Удалось реализовать деление одной платформы на две. Потом эти 2 платформы делятся еще на две и так далее. Вот это и не получается реализовать.

Пример работы на этом сайте - http://bt.citycms.ru

Логин - vitagame, пароль - 10011988, далее переходим во вкладку Singl Tour

Прикрепил презентацию, в которой объясняется принцип работы.

Предлагайте свои цены.