Доработать импорт

Есть интернет магазин. В нем импорт сейчас работает неправильно. В чем неправильность:

А. по товарам

1) id товара отображается не то что в файле импорта

2) при импорте необходимо чтобы псевдоссылка (есть такое поле у товара) заполнялось типа show125

где 125 это id товара

3) неправильно забивается 2 поля: поля гарантия и страна производитель

Б. по категориям

2) проблема с псевдоссылкой — должно она должна импортироваться типа cat136

где 136 это id категории который система дает сама

Нужно подправить.

Пишите, вышлю на личную почту более подробно с примером файла импорта. По деньгам — пишите либо сейчас, либо после ознакомления договоримся.