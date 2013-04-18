Надо добавить выбор пункта выдачи курьерской службы при оформлении заказа (при выборе определенного варианта доставки). Документация по интеграции курьерской службы в прикрепленном файле.
Небольшая доработка движка
Мне нужно сделать дополнение к комментариям в движке.
Скриншот, как бы я хотел сделать: http://s019.radikal.ru/i643/1304/41/69cedba421b1.jpg
Здесь страница сайта, как она сейчас выглядит:
http://abeseda.com/4/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B8-%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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