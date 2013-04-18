Есть интернет магазин. В нем импорт сейчас работает неправильно. В чем неправильность: А. по товарам 1) id товара отображается не то что в файле импорта 2) при импорте необходимо чтобы ...
Разработать JQuery-калькулятор
Необходимо разработать калькулятор аналогичный данному http://otido-catering.ru/calc
Нужно разработать JQuery калькулятор, который можно было бы вызвать на странице вызовом одной функции, при загрузке, он считывает текущий прайслист из JSON или CSV файла по заданному URL (параметр функции). Хотелось реализовать обе (JSON.js и .CSV) возможности, формат передаваемого файла определяется тоже параметром (например inputFile).
Вызов функции инициализирует калькулятор в заданном блоке (id блока - параметр функции)
Также как и в примере калькулятора (otido-catering.ru) при внесении значений кол-во - автоматически пересчитывать стоимость по данной позиции и сумму Итого.
При нажатии "Отправить" Заказ передаётся php-скрипту (желательно в формате JSON). Скрипт делает из полученных данных табличку и отправляет на e-mail (параметр функции php скрипта)
Результат Вашей работы:
.js скрипт
.php скрипт
.css минимальные css стили для формы калькулятора
P.S. На сайте для которого разрабатывается сейчас калькулятор используется jquery-1.7 - обновить проблематично.
Предлагайте ваши цены и сроки, Господа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен на iphone и android app, такой, который можно скачать в appstore и google/play и который может рассылать push messages. В общем, речь идёт о базе данных недвижимости, которая составляет около 100-150 объектов, котoрые нужно ...Закрыт12 лет назад
Существует почти реализованная система подсчета бюджета http://sqvr.ru/budget/ (раздел расходы) Необходимо довести до ума верстку по существующим шаблонам, расставить везде правильные картинки, убрать баги в верстке и скриптах, отчистить код от лишнего, систематизировать css и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Название: NaidyVse Девиз: Интернет шопинг с другом- реальность! Цель сервиса: дать возможность людям покупать в интернете вместе с друзьями. Функционал: В этом сервисе покупатель может искать вещь в разных интернет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно подредактировать вот этот сайт chudo-hleb.ru Карзина: 1. в корзине "Фамилию" можно убрать 2. Убрать каптчу совсем 3. на страницах товара, кнопку купить лучше вынести вверх, справа от ...Закрыт12 лет назад
- $50
Нужен скрипт заметок на сайт ввиде стикеров. Есть скрипт регистрации, туда нужно сделать этот скрипт.Закрыт12 лет назад
Нужен модуль оплаты для OpenCart с помощью PerfectMoney. Срочно!Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
В скрипте нужно реализовать бесконечное деление платформ. Удалось реализовать деление одной платформы на две. Потом эти 2 платформы делятся еще на две и так далее. Вот это и не получается реализовать. Пример ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Задача: настроить почту таким образом, чтобы в полученном с сайта письме пользователь видел в строке "отправитель" [email protected]. Сейчас в строке "отправитель" значится "[email protected]". Доработка нужна на 2 сайтах. Сайты хостятся ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $25
Мне нужно сделать дополнение к комментариям в движке. Скриншот, как бы я хотел сделать: http://s019.radikal.ru/i643/1304/41/69cedba421b1.jpg Здесь страница сайта, как она сейчас выглядит: http://abeseda.com/4/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B8-%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад