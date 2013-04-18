Разработать JQuery-калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок136 просмотров

Необходимо разработать калькулятор аналогичный данному http://otido-catering.ru/calc

Нужно разработать JQuery калькулятор, который можно было бы вызвать на странице вызовом одной функции, при загрузке, он считывает текущий прайслист из JSON или CSV файла по заданному URL (параметр функции). Хотелось реализовать обе (JSON.js и .CSV) возможности, формат передаваемого файла определяется тоже параметром (например inputFile).

Вызов функции инициализирует калькулятор в заданном блоке (id блока - параметр функции)

Также как и в примере калькулятора (otido-catering.ru) при внесении значений кол-во - автоматически пересчитывать стоимость по данной позиции и сумму Итого.

При нажатии "Отправить" Заказ передаётся php-скрипту (желательно в формате JSON). Скрипт делает из полученных данных табличку и отправляет на e-mail (параметр функции php скрипта)

Результат Вашей работы:

.js скрипт

.php скрипт

.css минимальные css стили для формы калькулятора

P.S. На сайте для которого разрабатывается сейчас калькулятор используется jquery-1.7 - обновить проблематично.

Предлагайте ваши цены и сроки, Господа.

CSSJavaScriptjQueryPHP
12 лет назад
ershov-ilya
Илья 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

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