Нужен APP на iphone и android

Нужен на iphone и android app, такой, который можно скачать в appstore и google/play и который может рассылать push messages. В общем, речь идёт о базе данных недвижимости, которая составляет около 100-150 объектов, котoрые нужно отображать в этом приложении. Выглядит это примерно как такие apps как ImmoScout, Immonet или immowelt, тоесть, поисковая маска, список объектов, детальный вид объектов и фотографии в full screen. Приложение должно подходить под расширение на как на iPhone так и на iPad. (динамичная версия)

Сколько будет стоить?