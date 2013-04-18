Нужен APP на iphone и android

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки138 просмотров

Нужен на iphone и android app, такой, который можно скачать в appstore и google/play и который может рассылать push messages. В общем, речь идёт о базе данных недвижимости, которая составляет около 100-150 объектов, котoрые нужно отображать в этом приложении. Выглядит это примерно как такие apps как ImmoScout, Immonet или immowelt, тоесть, поисковая маска, список объектов, детальный вид объектов и фотографии в full screen. Приложение должно подходить под расширение на как на iPhone так и на iPad. (динамичная версия)

Сколько будет стоить?

Android
12 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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