Доработка флеш-шаблона

Необходимо доработать флеш шаблон и выполнить 2 задачи:

1) Исправление ошибки в двух частях шаблона (если анимация ещё не доработала, то после этого неправильно работает наведение мышки)

2) Доработать один раздел сайта. Кликание по ссылкам должно открывать содержимое в стиле флеш и на самом шаблоне(в какой-то его части), а не во внешнем окне браузера как обычную ссылку.

Сам шаблон и детальная информация будет выслана после утверждения исполнителя.

Цена договорная.