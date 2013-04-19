[1С-Битрикс] Сделать информационную часть сайта.

Сделать три всплывающих окна с формами:

Форма заказа обратной связи

Форма стол заказов

Форма обратной связи

Динамические страницы:

Главная (тут надо сделать только слайдер и баннеры)

Пункты выдачи (список элементов ИБ)

Контакты (текст + форма обратной связи)

Вакансии (список элементов ИБ)

Наши новости (список элементов ИБ)

Новость детально (элемент ИБ детально)

Статьи (список элементов ИБ)

Статья детально (элемент ИБ детально)

Корпоративным клиентам (текст + форма обратной связи)

Карта сайта. (компонент карта сайта)

Для новостей и статей шаблоны будут одинаковые, только разные инфоблоки.

Кроме этого надо есть несколько статических страниц, в которых необходимо вынести текстовую часть в отдельный файл

Всё нужно сделать на компонентах. Для всех форм настроить почтовые шаблоны. Для всех страниц предусмотреть поля для хранения title, keywords, description, также как и для элементов инфоблоков.

Задача несложная, надо сделать качественно и быстро.

Срок: 3 дня на работу + 1 день на тестирование/доработку.