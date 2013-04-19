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[1С-Битрикс] Сделать информационную часть сайта
[1С-Битрикс] Сделать информационную часть сайта.
Сделать три всплывающих окна с формами:
Форма заказа обратной связи
Форма стол заказов
Форма обратной связи
Динамические страницы:
Главная (тут надо сделать только слайдер и баннеры)
Пункты выдачи (список элементов ИБ)
Контакты (текст + форма обратной связи)
Вакансии (список элементов ИБ)
Наши новости (список элементов ИБ)
Новость детально (элемент ИБ детально)
Статьи (список элементов ИБ)
Статья детально (элемент ИБ детально)
Корпоративным клиентам (текст + форма обратной связи)
Карта сайта. (компонент карта сайта)
Для новостей и статей шаблоны будут одинаковые, только разные инфоблоки.
Кроме этого надо есть несколько статических страниц, в которых необходимо вынести текстовую часть в отдельный файл
Всё нужно сделать на компонентах. Для всех форм настроить почтовые шаблоны. Для всех страниц предусмотреть поля для хранения title, keywords, description, также как и для элементов инфоблоков.
Задача несложная, надо сделать качественно и быстро.
Срок: 3 дня на работу + 1 день на тестирование/доработку.
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