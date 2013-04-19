Доработка аддона XF QapTcha для XenForo

Требуется доработать аддон XF QapTcha для XenForo, а то боты его пробили и регистрируются. Нужно поменять алгоритм работы чтобы не могли обходить конкретно интересует "бегунок" и добавить возможность выбора галочкой "скрытая строка" которая если заполнена то тоже значит бот.