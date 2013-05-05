Хороший специалист по smarty

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок120 просмотров

Нужен хороший специалист по smarty для работы 2-3 часа в день.

Задачи не стандартные - разработка различных биржевых сервисов, работа с данными, графиками.

Так же обязательное знание - javascript, jquery. Биржевой опыт работы будет бонусом, указывайте если он есть.

В предложении укажите вашу ставку за час работы. А так же примеры работ если есть.

JavaScriptjQuery
12 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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