Нужен хороший специалист по smarty для работы 2-3 часа в день.

Задачи не стандартные - разработка различных биржевых сервисов, работа с данными, графиками.

Так же обязательное знание - javascript, jquery. Биржевой опыт работы будет бонусом, указывайте если он есть.

В предложении укажите вашу ставку за час работы. А так же примеры работ если есть.