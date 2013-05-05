Здравствуйте, нужен php скрипт который будет переводить весь текст с html страницы, но переводить не 90% текста а все 100% без пропусков.
Хороший специалист по smarty
Нужен хороший специалист по smarty для работы 2-3 часа в день.
Задачи не стандартные - разработка различных биржевых сервисов, работа с данными, графиками.
Так же обязательное знание - javascript, jquery. Биржевой опыт работы будет бонусом, указывайте если он есть.
В предложении укажите вашу ставку за час работы. А так же примеры работ если есть.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
[1С-Битрикс] Сделать информационную часть сайта. Сделать три всплывающих окна с формами: Форма заказа обратной связи Форма стол заказов Форма обратной связи Динамические страницы: ...Закрыт12 лет назад
На одной веб-странице добавить регистрационную формуВеб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написание обработчиков на JavaScript для готовой формы. Выполняемые операции: - ввод номеров мест в зрительном зале; - добавление сектора в список секторов; - удаление секторов вместе ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $6
Приветствую Требуется чекер, который будет проверять ссылки файлов, залитых на файлообменники на живучесть Программа должна проверять работоспособность ссылок на файлообменники, и выдавать результат о том, существует файл, находящийся по данной ссылке, или удален ...Закрыт12 лет назад
Имеется 100 групп (которые относятся к конкретным городам) в одноклассниках на одном аккаунте. Требуется робот который ходит и пишет сообщения людям в которых приглашает присоединиться к группе города, в котором живет этот человек. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
С антологичной по структуре лентой новостей http://www.gold10.ru/news/ . желательно на вордпрессе.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Когда я включаю редактирование страницы в Битриксе 1С. Страница искривилась и невозможно редактировать страницу. Вот как на скрине показано пустая страница. а подвал поднялся вверх. Сайт det-planet.ru ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется опытный разработчик ПО под веб . Для задач по проектированию ПО под веб и написанию документации. Используется PHP + MySQL. Результат проектирования - документ Техническое задание (ТЗ) для разработчика. ТЗ ...Закрыт12 лет назад
Сейчас http://eastbookingsystem.com/ Нужно как здесь http://otdihyalta.com/forum/index.php разделы дизайн антиспамЗакрыт12 лет назад