1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется доделать сайт на 1С Битрикс. Надо доделать информационную часть сайта

ТЗ кандидатам по запросу!

Бюджет небольшой! Жду предложений! Оплата по факту!

12 лет назад
d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров