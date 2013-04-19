Нужен хороший специалист по smarty для работы 2-3 часа в день. Задачи не стандартные - разработка различных биржевых сервисов, работа с данными, графиками. Так же обязательное знание - ...
1С Битрикс
Требуется доделать сайт на 1С Битрикс. Надо доделать информационную часть сайта
ТЗ кандидатам по запросу!
Бюджет небольшой! Жду предложений! Оплата по факту!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт работает на PrestaShop Сайт - эко-лендточкарф При переходе на другие страницы В ИЕ9 и некоторых версиях Мозиллы, в момент догрузки, разъезжается верстка. Когда страница догружаются, все восстанавливается. Причем, происходит такое не ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется доработать аддон XF QapTcha для XenForo, а то боты его пробили и регистрируются. Нужно поменять алгоритм работы чтобы не могли обходить конкретно интересует "бегунок" и добавить возможность выбора галочкой "скрытая строка" которая если заполнена ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, нужен php скрипт который будет переводить весь текст с html страницы, но переводить не 90% текста а все 100% без пропусков.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
[1С-Битрикс] Сделать информационную часть сайта. Сделать три всплывающих окна с формами: Форма заказа обратной связи Форма стол заказов Форма обратной связи Динамические страницы: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
На одной веб-странице добавить регистрационную формуВеб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написание обработчиков на JavaScript для готовой формы. Выполняемые операции: - ввод номеров мест в зрительном зале; - добавление сектора в список секторов; - удаление секторов вместе ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $6
Приветствую Требуется чекер, который будет проверять ссылки файлов, залитых на файлообменники на живучесть Программа должна проверять работоспособность ссылок на файлообменники, и выдавать результат о том, существует файл, находящийся по данной ссылке, или удален ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеется 100 групп (которые относятся к конкретным городам) в одноклассниках на одном аккаунте. Требуется робот который ходит и пишет сообщения людям в которых приглашает присоединиться к группе города, в котором живет этот человек. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
С антологичной по структуре лентой новостей http://www.gold10.ru/news/ . желательно на вордпрессе.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад