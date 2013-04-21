Немного поменять страницу и js

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок154 просмотра

Требуется добавить одно поле в форму и немного поменять jacasript.

Детальное описание прилагается.

JavaScript
12 лет назад
seva_grom
Максим 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

r_alex_b
Алексей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Была задача на правку html и js. Алексей все сделал быстро и качественно. Четко по ТЗ. Лишних вопросов не задавал.
Приятно сотрудничать. Грамотное ТЗ, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

r_alex_b
Алексей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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