ХML-выгрузка с одного сайта на другой

Добрый день.Необходимо по следующим данным- https://my.afy.ru/xml_import.html

реализовать модуль который будет перекидывать данные с списка

http://green-square.ru/search/exclusive&type=%D0%92%D1%81%D0%B5/page1

на первый сайт.

Необходимо что бы выгрузка осуществлялась автоматически каждый день.

Что бы все поля корректно отображались, и не было ошибок. То есть по итогам публикации

необходимо протестить корректность работы, и исправить ошибки при наличии.