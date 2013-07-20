ХML-выгрузка с одного сайта на другой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки112 просмотров

Добрый день.Необходимо по следующим данным- https://my.afy.ru/xml_import.html

реализовать модуль который будет перекидывать данные с списка

http://green-square.ru/search/exclusive&type=%D0%92%D1%81%D0%B5/page1

на первый сайт.

Необходимо что бы выгрузка осуществлялась автоматически каждый день.

Что бы все поля корректно отображались, и не было ошибок. То есть по итогам публикации

необходимо протестить корректность работы, и исправить ошибки при наличии.

12 лет назад
deh222
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад
$100
5 дней
Все хорошо сделал.Работаем дальше.
рекомендую к сотрудничеству главное четко согласовать ТЗ

Заявки фрилансеров

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад