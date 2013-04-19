Joomla 1.5.26+ VirtueMart 1.1.6 stable

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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На сайте стоит модуль подбора товара (mod_vm_cherry_picker) модуль поиска по типам и параметрам товаров.

1. Нужно сделать, что бы при использовании модуля (выборе одного или нескольких параметров товара) генерировались страницы, без Metatag, Keywords, Descriptions, но что бы можно было их туда вписывать из админки.

2. Ссылка в генерированной страницы должна быть такого вида http://сайт/catalog/postelnoe-bele.html, сейчас она выглядит вот так http://сайтu/catalog/postelnoe-bele.html?limitstart=0&product_type_id=2&product_type_2_Razmer_Belya_comp=in&product_type_2_Razmer_Belya[0]=%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%28%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%29

3. Соответственно страница должна быть доступна для поисковых роботов и не исключаться роботами из поиска

4. В качестве примера скину ссылку на сайт где это уже реализовано

Joomla
12 лет назад
tta261
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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