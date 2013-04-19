Нужен хороший специалист по smarty для работы 2-3 часа в день. Задачи не стандартные - разработка различных биржевых сервисов, работа с данными, графиками. Так же обязательное знание - ...
Joomla 1.5.26+ VirtueMart 1.1.6 stable
На сайте стоит модуль подбора товара (mod_vm_cherry_picker) модуль поиска по типам и параметрам товаров.
1. Нужно сделать, что бы при использовании модуля (выборе одного или нескольких параметров товара) генерировались страницы, без Metatag, Keywords, Descriptions, но что бы можно было их туда вписывать из админки.
2. Ссылка в генерированной страницы должна быть такого вида http://сайт/catalog/postelnoe-bele.html, сейчас она выглядит вот так http://сайтu/catalog/postelnoe-bele.html?limitstart=0&product_type_id=2&product_type_2_Razmer_Belya_comp=in&product_type_2_Razmer_Belya[0]=%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%28%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%29
3. Соответственно страница должна быть доступна для поисковых роботов и не исключаться роботами из поиска
4. В качестве примера скину ссылку на сайт где это уже реализовано
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