Joomla 1.5.26+ VirtueMart 1.1.6 stable

На сайте стоит модуль подбора товара (mod_vm_cherry_picker) модуль поиска по типам и параметрам товаров.

1. Нужно сделать, что бы при использовании модуля (выборе одного или нескольких параметров товара) генерировались страницы, без Metatag, Keywords, Descriptions, но что бы можно было их туда вписывать из админки.

2. Ссылка в генерированной страницы должна быть такого вида http://сайт/catalog/postelnoe-bele.html, сейчас она выглядит вот так http://сайтu/catalog/postelnoe-bele.html?limitstart=0&product_type_id=2&product_type_2_Razmer_Belya_comp=in&product_type_2_Razmer_Belya[0]=%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%28%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%29

3. Соответственно страница должна быть доступна для поисковых роботов и не исключаться роботами из поиска

4. В качестве примера скину ссылку на сайт где это уже реализовано