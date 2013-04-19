Структурные изменения магазина WebAsyst

www.parket-ideal.ru

1. Создать скрипт по расписанию автоматически генерирующий yml файл с актуальными ценами товаров сайта в наличии. yml файл должен содержать все параметры требуемые Яндексом

2. Для каждой категорий создать посадочные страницы разделов и подразделов с постоянным url. На новых страницах вывести товары объеденные 1 общим признаком. Перечень признаков категорий и разделов: https://www.dropbox.com/s/hdks9awaozxosl8/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20-%20parket-ideal.ru.doc

Пример.

Для категории http://www.parket-ideal.ru/parketnaya_doska/:

• Производители (уже есть)

- Alloro (страница "Паркетная доска Aloro")

- Alpenholz

- ...

• Порода дерева (значение)

- Дуб (страница "Паркетная доска Дуб")

- Бук

• Количество полос (значение)

- Однополосная (страница "Паркетная доска однополосная")

- Двухполосная

• Цена (диапазон)

- * шаг 500 р от самой низкой цены, шаг наичнается с числа кратного 500 (страница "Паркетная доска стоимостью до 500 руб")

3. Ссылки раделов должны выводиться в правой колонке замещая ссылки категорий, ссылки подразделов выводятся в зоне контента между h1 и контентом только при просмотре страницы раздела. Справа от ссылок разделов в скобках вывести число элементов объединенных признаком имеющихся в бд. У каждой посадочной страницы должен быть блок под сео текст. Сеот текст выводится под h1. Образец подобного меню ссылок http://www.mr-parkett.ru/pd/

4. Дополнить блок ссылок на разделы и подразделы функцией отбора товаров по набору параметров. Сейчас на сайте есть фильтр "Выбор по характеристикам ", например на http://www.parket-ideal.ru/parketnaya_doska/. Его надо удалить в блоке контента и привязать к ссылкам в левой колонке которые описаны в задании 1. Внешний вид элемента новой формы: чекбокс + ссылка + внизу кнопка "подобрать по параметрам".

После выбора различных параметров и нажатия кнопки пользователь получает страницу формата "search" типа

http://www.parket-ideal.ru/parketnaya_doska/?start_search=start&option[28][]=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F&search_price_from=890&search_price_to=8400&advanced_search_in_category=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8

Образец фильтра http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-VIS=70-CAT_ID=141694-EXC=1-PG=10&hid=90578.

5. Удалить на всех страницах блок "Выбор по характеристикам"

6. Посадочная страница любой категории должна содержать развернутый список производителей, а не листинг товаров. Сейчас производители доступны только после клика по кнопке "выбрать производителя" вызывающей показ скрытой области. Кнопки быть не должно. Под h1 вывести блок под сео текст. Над списком производителей вывести блок "Спецпредложения": 4 товара в ряд, исходная цена перечеркнута, рядом цена со скидкой.

Порядок элементов при просмотре категории:

- h1

- текст

- спецпредложения

- производители

Порядок элементов при просмотре радела или подраздела:

- h1

- текст (выводится только на первой странице листинга)

- спецпредложения (выводятся только на первой странице листинга)

- товары

- ссылки листига

7. У каждой страницы необходимо автоматически вывести Уникальный H1 и Meta. Данные формируются на основе кластеров (значений ячеек каталога) и шаблонного разбивочного текста. Функция уже реализована для других страниц, нужно адаптировать ее под вновь созданные страницы.

Например

Title:

[категоря товара] [общий признак]: купить в "Паркет Идеал"

Паркетная доска однополосная: купить в "Паркет Идеал"

Description:

Купить в интернет-магазине [категоря товара в склонении] [общий признак] со склада в Москве. Цены, фото, характеристики. ➤ Более [общее число товаров в категории] в 340 товаров! [Бренд с наибольшим числом товара в категории 1] [Бренд с наибольшим числом товара в категории 1] и другие...

*Купить в интернет-магазине паркетную доску однополосную со склада в Москве. Цены, фото, характеристики. ➤ Более 340 товаров! Бренд 4, Бренд 5 и другие...

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8. Устранить причину по которой при синхронизации (экспорта / импорта) каталог бьется, многие товары получают дублированные id, теряют свои описания.