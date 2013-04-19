Нужен хороший специалист по smarty для работы 2-3 часа в день. Задачи не стандартные - разработка различных биржевых сервисов, работа с данными, графиками. Так же обязательное знание - ...
Юзабилити, правки магазина на Opencart (ocStore)
• Склеить зеркала домена, основной “с www”
• Изменить вес внутренние ссылки на относительные, чтоб были «с www»
• Присвоить логотипу ссылку «http://www.climatlab.com»
• Под телефоном разместить ссылку «контакты» слева должна быть иконка «блокнот»
• Справа от горизонтального меню удалить ссылки «сервис» и «адрес и схема проезда»,
• Строку с навигационным горизонтальным меню разделить на 2 блока. В первом блоке 2 строки, на первой ссылки без плашек разделенные “ | “: «О компании, Оплата, Доставка, Установка, Сервисный центр» выравнивание влево, справа до края страницы пусто, на второй строке 3 элемента выравненные по ширине страницы. Первый: ссылка на плашке «Каталог товаров» с выравниванием по левому краю, по центру текстовое поле с кнопкой «поиск» (блок вывести через ajax обернуть noindex), справа иконка Проценты + ссылка «Распродажа» и иконка Корзина + ссылка корзина (корзина вывести через ajax, обернуть noindex)
• Зону контента (между горизонтальным меню и блоком «производители» разделить на 2 колонки.
o В левой колонке:
разместить ссылки на категории товаров (должны выводиться сразу под кнопкой «каталог товаров» в плашке залитой белым с синей каймой в цвет кнопки, кайма примыкает к кнопке без отступа (образец http://www.amazon.com/).
Ссылки вертикального меню должны выводиться текстовыми ссылками, слева тематическая картинка
В блоке «наши преимущества» удалить элемент «огромный ассортимент», зеленую иконку «утилизация», заменить на синию «корзина».
Блок «Мы вам перезвоним» удалить.
o В правой колонке.
На главной «Карусель» показывающая по запросу по 1 полноразмерному баннеру, крутится по клику стрелки слева или справа. На следующей строке 4 товара по «Распродаже» показывающиеся случайным образом из всех товаров распродажи, старая цена зачеркнута, справа цена в 2 раза больше красным с учетом скидки. На следующей строчке «Популярные товары», 4 строки по 4 товара, в каждой строке заголовок типа товара в группе (Кондиционеры, вентиляция, отопление, сантехника), перечень товаров для показа задается админом.
На странице «Каталог товаров» 4 столбца с разделами категорий. На следующей строчке 4 товара с распродажи.
• На станицах товаров удалить ссылку «в закладки». Ссылку «в сравнение» заменить на «сравнить» и поместить под плашку с ценой и иконкой корзины. Ссылка пунктирная.
• При добавлении товара в список сравнения пользователь не должен переносится на первый экран. Запретить показывать блок с информацией типа «Вы добавили Настенная сплит-система LG H09MW в ваш список сравнения товаров!» не выводится. После добавления в список сравнения, ссылку «сравнить» под блоком с ценой сайт изменяет на «в списке сравнения» подчеркнутой сплошной линией. По клику на «в списке сравнения», пользователь должен переходить в таблицу сравнения http://climatlab.com/index.php?route=product/compare на новой странице.
• http://climatlab.com/index.php?route=product/compare Изображение товара разместить над названием товара. Под строкой «товар» черным шрифтом с пунктирной ссылкой добавить ссылку «убрать». Цены сделать очень крупными, черным, жирным. Удалить строку «Рейтинг», «Краткое описание». Удалить кнопку «продолжить»
• Плашку с ценой и иконкой корзины сделать полностью кликабильной.
• На карточкк товара удалить Вкладку «описание». Скрыть блок «Отзывы» / Удалить кнопку «продолжить». Удалить блок социальных закладок. Удалить ссылку «в закладки». Цены в блоке «похожие товары» сделать оранжевыми жирными. Знак рубля сделать в 2 раза меньше. Кнопку «быстрый заказ» перекрасить в насыщенно-зеленый.
• Удалить из цен Копейки.
• Текст кнопки «купить» заменить на «в корзину».
• Корзина http://climatlab.com/index.php?route=checkout/simplecheckout . Удалить «сумма». «Итого» цены оранжевым жирным. Удалить «Купон» «сертификат». «Доставка» разместить под списком товаров и включить в «Итого». Удалить «доставку» из итоговой стоимости товара нельзя, товары пересчитать и удалить можно. «Способ оплаты» удалить, Кнопку «назад» удалить. «Оформить заказ» перекрасить в насыщенно-зеленый разместить под блоком «покупатель»
• Блок «производители” вывести через ajax обернуть noindex
• Выяснить почему парсер сайта не может получить доступа к адресам страниц товаров, разделов и категорий.
• поставить яндекс метрику, гугл аналитику
• Создать раздел «акции» для вывода товаров со скидкой
• Починить «пейджер», сейчас нет перехода на последующие страницы товаров.
• Починить фильтр, сейчас при выборе параметров не фильтрует товары
• Выявить причину по которой бьется вывод http://www.climatlab.com/conditioners/multisplit-sistema/, http://www.climatlab.com/conditioners/nastennaya_split-sistema/nastennaya_split-sistema_panasonic_cs-a12jkd__cu-a12jkd.html устранить (возможно есть и другие)
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