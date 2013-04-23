Написать парсер и предоставить файл-результат

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки112 просмотров

Задача:

пройти по wikimart.ru и собрать информацию о рубриках сайта.

Результат:

список в текстовом файле, в определенном формате.

Формат формирования текста - предоставлю.

Прошу в заявке указать ориентир по цене и ориентир по срокам.

12 лет назад
Textpattern
Евгений 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sergcloud
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$45
5 дней
Все замечательно. Вдумчиво, спокойно и с доведением до конца. С Сергеем можно работать
ок

Заявки фрилансеров

sergcloud
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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