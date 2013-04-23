Задача следующая. Есть 20 наименований товаров и N-количество поставщиков товара. Клиент выбирает нужный товар, количество товара, указывает место доставки товара и получает минимальную цену с учетом стоимости товара и доставки. ...
Написать парсер и предоставить файл-результат
Задача:
пройти по wikimart.ru и собрать информацию о рубриках сайта.
Результат:
список в текстовом файле, в определенном формате.
Формат формирования текста - предоставлю.
Прошу в заявке указать ориентир по цене и ориентир по срокам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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