Калькулятор заказа c Яндекс.Картами

Задача следующая. Есть 20 наименований товаров и N-количество поставщиков товара.

Клиент выбирает нужный товар, количество товара, указывает место доставки товара и получает минимальную цену с учетом стоимости товара и доставки.

То есть калькулятор выбирает самый выгодный вариант для клиента по его местонахождению и местонахождению поставщика (который ближе к адресу клиента).

У каждого поставщика есть определенный ассортимент товара, который можно редактировать через панель управления. Также в панели управления должна быть возможность добавления новых поставщиков.

Форма ввода адреса должна быть с автозаполнением, то есть дописывать город или другой населенный пункт, подсказывая пользователю.

Также необходимо сделать выбор населенного пункта непосредственно на встроенной в калькулятор Яндекс.Карте, то есть по клику мышью на карту выбирается населенный пункт и выдается стоимость (наименьшая стоимость)

Расчет стоимости доставки должен производится по формуле.

Желательно реализовать калькулятор в качестве модуля для любой из CMS. Для калькулятора необходима регистрация, чтобы вести историю поиска для каждого клиента и историю заказов (Если калькулятор будет в качестве модуля, то регистрация не нужна, так как уже есть во всех CMS)

Оставтье Номер ICQ, цену и срок изготовления.