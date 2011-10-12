advertdesign

Здравствуйте, Движок нашего сайта для пополнения баланса пользователей использует модули платежных систем "Payments Gateways" все они с открытым кодом Задача - добавить модуль платежной системы Robokassa и протестировать его работу Как пример за основу можно взять следующие модули, ...
Алексей advertdesignadvertdesign
- $80Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте Необходимо исправить ошибки в .htaccess На сайте была смена движка, многие адреса поменялись, нужно настроить рабочие перенаправления Например сейчас вместо открытия страниц сайта во многих местах просто открывается 404 Error Page Проверять перенаправления будем через Search Console, так ...Завершен5 лет назад
Здравствуйте. Нужны услуги по наполнению сайтов. Задача такая: 1) Скачать файлы с cloud хостинга (скорость в порядке) 2) Закачать скачанные файлы через FTP в папку на сервере 3) Название файлов должно соотвтетствовать или быть похожим на такой вид "Michael ...Наполнение сайтов54 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, имеется готовый установленный скрипт CodеСаnуоп - iPeople v1.0. По какой-то причине в нем не срабатывает авторизация через facebook, нужно её починить. Суть проблемы можно увидеть по адресу - [code]spicyrate.com[/code] Оставьте Skype и предложение по ценеВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется Java-script, который определяет наличие Adblock в браузере, и если он есть, то выводит пользователю уведомление на страницу, что Adblock нужно отключить: [code] [/code] Необходимо прикрутить к этому скрипту Cookie - чтобы после нажатия пользователем на закрытие Div'а ...Завершен8 лет назад
Необходимо настроить видео скрипт - AVS, по результатам скрипт должен проигрывать все форматы видео, включая HD, должен работать стриминг видео (перемотка видео) Работу скрипта необходимо настроить через apache, а стриминг через lighttpd (этот способ описан на ...Завершен8 лет назад
- $50
Необходимо настроить видео скрипт - Adult Video Script 3.1, по результатам скрипт должен проигрывать все форматы видео, включая HD, должен работать стриминг видео (перемотка видео) Работу скрипта необходимо настроить через apache, а стриминг через lighttpd (этот ...Завершен8 лет назад
- $50
Необходимо настроить видео скрипт - Adult Video Script 3.0 (или 3.1), по результатам скрипт должен проигрывать все форматы видео, включая HD, должен работать стриминг видео (перемотка видео) На данный момент на сервер установлены все кодеки, всё ...Завершен8 лет назад
- $50
Необходимо настроить сервер для работы со скриптом потокового видео (онлайн tube). Сервер работает на CentOS 7 с базовыми настройками php mysql. Оставьте Ваш skype и предложение по цене Требования скрипта: - PHP 5.x (mod_php/CGI) Support for GD2 Library Support ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Здравствуйте, необходимо скрыть ссылку на скачивание файла от пользователя под капчей (капча любая, на ваш выбор). То есть, до ввода капчи пользователь не может скачать файл, так как кроме капчи он ничего не видит, после ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо установить авторизацию на сайте через сервис Loginza.ru или Ulogin.ru. Сайт самописный, на PHP+Mysql оставьте цену и ICQ для связиЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо оптимизировать запросы INSERT и UPDATE в тизерном скрипте phpteaser, на данный момент происходит зависание всего сервера из-за проблемы блокировок при запросах к базе. Проблемные запросы идут в основном к таблице с логами за день Оставьте цену ...Завершен10 лет назад
- $500
Задача следующая. Есть 20 наименований товаров и N-количество поставщиков товара. Клиент выбирает нужный товар, количество товара, указывает место доставки товара и получает минимальную цену с учетом стоимости товара и доставки. То есть калькулятор выбирает самый выгодный ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужно написать скрипт продажи пин кодов. то есть на одной странице размещено 10 товаров (кнопка купить), у каждого товара есть *.txt файл с набором пин кодов, после оплаты один код удаляется из файла и выводится ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходима доработка java скрипта. Скрипт вызывает всплывающее окно и для его закрытия нужно поделиться ссылкой в социальных сетях, на данный момент есть facebook, twitter, gplus. Нужно добавить кнопки вконтакте "мне нравится" и MoйМир@mail.ru. Для вконтакте ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требования следующие: FFMPEG MPLAYER MENCODER FLVTOOL2 MP4Box Lighttpd Streaming Apache mod_flvx video streaming Apache mod_h264 streaming RTMP streaming оставьте цену, icq или skypeНастройка сервера/ПО9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо выполнить подключение сервиса МТ-подписок от bornpay.com к готовому скрипту. Желательно, если у вас есть опыт работы с подобными. сервисами. Ввод номера и кода подтверждения нужно сделать через jquery. Пример покажу. оставьте цену, icq или skypeВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо доработать этот скрипт codecanyon.net/item/jquery-social-modal-box/411136 Скрипт вызывает всплывающее окно и для его закрытия нужно поделиться ссылкой в социальных сетях. К ним необходимо добавить еще две русскоязычных - Вконтакте и MoйМир@mail.ru. Для вконтакте (кнопка share): скрипт проверяет ...Закрыт12 лет назад
Необходимо доработать этот скрипт codecanyon.net/item/jquery-social-modal-box/411136 Скрипт вызывает всплывающее окно и для его закрытия нужно поделиться ссылкой в одной из трех социальных сетей. К ним необходимо добавить еще и четвертую - Вконтакте оставьте цену и icqВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Скрипт должен вставлять партнерский id, в код выдаваемого после выбора баннера Точно так же, как это выполнено здесь, кроме последнего поля внизу http://slotico.com/affiliates/codes/ оставьте ваш icq и стоимостьЗакрыт12 лет назад