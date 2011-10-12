advertdesign

Алексей advertdesign

 
37 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подключить платежный модуль Robokassa

    $80

    Здравствуйте,  Движок нашего сайта для пополнения баланса пользователей использует модули платежных систем "Payments Gateways" все они с открытым кодом Задача - добавить модуль платежной системы Robokassa и протестировать его работу Как пример за основу можно взять следующие модули, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Исправить ошибки в .htaccess

    Здравствуйте Необходимо исправить ошибки в .htaccess На сайте была смена движка, многие адреса поменялись, нужно настроить рабочие перенаправления Например сейчас вместо открытия страниц сайта во многих местах просто открывается 404 Error Page Проверять перенаправления будем через Search Console, так ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Услуги по наполнению сайтов

    Здравствуйте.  Нужны услуги по наполнению сайтов. Задача такая: 1) Скачать файлы с cloud хостинга (скорость в порядке) 2) Закачать скачанные файлы через FTP в папку на сервере 3) Название файлов должно соотвтетствовать или быть похожим на такой вид "Michael ...

    Наполнение сайтов54 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Починить авторизацию через Facebook

    Здравствуйте, имеется готовый установленный скрипт CodеСаnуоп - iPeople v1.0. По какой-то причине в нем не срабатывает авторизация через facebook, нужно её починить. Суть проблемы можно увидеть по адресу - [code]spicyrate.com[/code] Оставьте Skype и предложение по цене

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать Java-Script

    Имеется Java-script, который определяет наличие Adblock в браузере, и если он есть, то выводит пользователю уведомление на страницу, что Adblock нужно отключить: [code] [/code] Необходимо прикрутить к этому скрипту Cookie - чтобы после нажатия пользователем на закрытие Div'а ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настройка сервера под видеоскрипт

    Необходимо настроить видео скрипт - AVS, по результатам скрипт должен проигрывать все форматы видео, включая HD, должен работать стриминг видео (перемотка видео) Работу скрипта необходимо настроить через apache, а стриминг через lighttpd (этот способ описан на ...

    Apache
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настройка Adult Video Script

    $50

    Необходимо настроить видео скрипт - Adult Video Script 3.1, по результатам скрипт должен проигрывать все форматы видео, включая HD, должен работать стриминг видео (перемотка видео) Работу скрипта необходимо настроить через apache, а стриминг через lighttpd (этот ...

    Apache
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настройка Adult Video Script

    $50

    Необходимо настроить видео скрипт - Adult Video Script 3.0 (или 3.1), по результатам скрипт должен проигрывать все форматы видео, включая HD, должен работать стриминг видео (перемотка видео) На данный момент на сервер установлены все кодеки, всё ...

    Apache
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настройка сервера для онлайн видео

    $50

    Необходимо настроить сервер для работы со скриптом потокового видео (онлайн tube). Сервер работает на CentOS 7 с базовыми настройками php mysql. Оставьте Ваш skype и предложение по цене Требования скрипта: - PHP 5.x (mod_php/CGI) Support for GD2 Library Support ...

    PHPMySQLCentOS
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрыть ссылку под капчей в шаблоне Torrentpier (аналог Phpbb2)

    $40

    Здравствуйте, необходимо скрыть ссылку на скачивание файла от пользователя под капчей (капча любая, на ваш выбор). То есть, до ввода капчи пользователь не может скачать файл, так как кроме капчи он ничего не видит, после ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оптимизация mysql запросов в скрипте phpteaser

    $100

    Необходимо оптимизировать запросы INSERT и UPDATE в тизерном скрипте phpteaser, на данный момент происходит зависание всего сервера из-за проблемы блокировок при запросах к базе. Проблемные запросы идут в основном к таблице с логами за день Оставьте цену ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Калькулятор заказа c Яндекс.Картами

    $500

    Задача следующая. Есть 20 наименований товаров и N-количество поставщиков товара. Клиент выбирает нужный товар, количество товара, указывает место доставки товара и получает минимальную цену с учетом стоимости товара и доставки. То есть калькулятор выбирает самый выгодный ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт продажи pin кодов через wm merchant

    нужно написать скрипт продажи пин кодов. то есть на одной странице размещено 10 товаров (кнопка купить), у каждого товара есть *.txt файл с набором пин кодов, после оплаты один код удаляется из файла и выводится ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить кнопки соц. сетей и отследить событие

    Необходима доработка java скрипта. Скрипт вызывает всплывающее окно и для его закрытия нужно поделиться ссылкой в социальных сетях, на данный момент есть facebook, twitter, gplus. Нужно добавить кнопки вконтакте "мне нравится" и MoйМир@mail.ru. Для вконтакте ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подключение МТ-подписки

    Необходимо выполнить подключение сервиса МТ-подписок от bornpay.com к готовому скрипту. Желательно, если у вас есть опыт работы с подобными. сервисами. Ввод номера и кода подтверждения нужно сделать через jquery. Пример покажу. оставьте цену, icq или skype

    jQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать Jquery скрипт

    $50

    Необходимо доработать этот скрипт codecanyon.net/item/jquery-social-modal-box/411136 Скрипт вызывает всплывающее окно и для его закрытия нужно поделиться ссылкой в социальных сетях. К ним необходимо добавить еще две русскоязычных - Вконтакте и MoйМир@mail.ru. Для вконтакте (кнопка share): скрипт проверяет ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка jquery скрипта

    Необходимо доработать этот скрипт codecanyon.net/item/jquery-social-modal-box/411136 Скрипт вызывает всплывающее окно и для его закрытия нужно поделиться ссылкой в одной из трех социальных сетей. К ним необходимо добавить еще и четвертую - Вконтакте оставьте цену и icq

    jQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт выдачи кодов с партнерским id

    Скрипт должен вставлять партнерский id, в код выдаваемого после выбора баннера Точно так же, как это выполнено здесь, кроме последнего поля внизу http://slotico.com/affiliates/codes/ оставьте ваш icq и стоимость

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Исправить ошибки в .htaccess
Взаимно
ок
Ответный отзыв
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Настройка сервера под видеоскрипт
Спасибо!
отличная работа, благодарю
Ответный отзыв
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Доработать Java-Script
Все ОК!
Рекомендую, грамотный специалист. Обращайтесь за помощью, не пожалеете
Ответный отзыв
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Настройка Adult Video Script
Спасибо за работу !
perfect
Ответный отзыв
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Настройка Adult Video Script
Приятно было работать ! Надеюсь не в последний раз !
Рекомендую
Ответный отзыв