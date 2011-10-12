Доработать Jquery скрипт

Необходимо доработать этот скрипт codecanyon.net/item/jquery-social-modal-box/411136

Скрипт вызывает всплывающее окно и для его закрытия нужно поделиться ссылкой в социальных сетях. К ним необходимо добавить еще две русскоязычных - Вконтакте и MoйМир@mail.ru.

Для вконтакте (кнопка share): скрипт проверяет размещена ли ссылка на стене у пользователя, и только после этого записывает куки и закрывает всплывающее окно. (уже реализовано для facebook)

оставьте цену и icq