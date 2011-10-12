Доработать Jquery скрипт

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Необходимо доработать этот скрипт codecanyon.net/item/jquery-social-modal-box/411136

Скрипт вызывает всплывающее окно и для его закрытия нужно поделиться ссылкой в социальных сетях. К ним необходимо добавить еще две русскоязычных - Вконтакте и MoйМир@mail.ru.

Для вконтакте (кнопка share): скрипт проверяет размещена ли ссылка на стене у пользователя, и только после этого записывает куки и закрывает всплывающее окно. (уже реализовано для facebook)

оставьте цену и icq

jQuery
14 лет назад
advertdesign
Алексей 
38 лет
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Была
6 лет назад

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kort
40 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня

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kort
40 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад