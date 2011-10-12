Требуется дополнение для движка на базе ShopOS. Дополнение – это вывод одного и того же товара, с выборкой по размерам, цветам, ценам и т.д. Пример можно посмотреть здесь: http://www.planetasnov.ru/?nv=goo,13,830&fst=112 (выбрать размер) ...
Наполнение сайта на Wordpress
Сайт был перенесен с одного хостинга на другой, часть информации не перенеслась должным образом.
Текущая версия: chempionov.ru
Новый сайт: chempionov.tmweb.ru
Требуется:
1. Перенести виджеты на новый сайт (содержимое правой колонки)
2. Перенести галерею на новый сайт (галерея реализована на плагине NextGen – фотографии все пришлю, надо только создать сраницы с альбомами)
3. Мелкие правки по тексту в разделе "Расписание и цены"
Максимальный бюджет 17$ это 500 руб. (оплата только яндекс)
Работа не сложная и не уматывает!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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