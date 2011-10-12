Наполнение сайта на Wordpress

Сайт был перенесен с одного хостинга на другой, часть информации не перенеслась должным образом.

Текущая версия: chempionov.ru

Новый сайт: chempionov.tmweb.ru

Требуется:

1. Перенести виджеты на новый сайт (содержимое правой колонки)

2. Перенести галерею на новый сайт (галерея реализована на плагине NextGen – фотографии все пришлю, надо только создать сраницы с альбомами)

3. Мелкие правки по тексту в разделе "Расписание и цены"

Максимальный бюджет 17$ это 500 руб. (оплата только яндекс)

Работа не сложная и не уматывает!