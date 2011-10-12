Наполнение сайта на Wordpress

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки139 просмотров

Сайт был перенесен с одного хостинга на другой, часть информации не перенеслась должным образом.

Текущая версия: chempionov.ru

Новый сайт: chempionov.tmweb.ru

Требуется:

1. Перенести виджеты на новый сайт (содержимое правой колонки)

2. Перенести галерею на новый сайт (галерея реализована на плагине NextGen – фотографии все пришлю, надо только создать сраницы с альбомами)

3. Мелкие правки по тексту в разделе "Расписание и цены"

Максимальный бюджет 17$ это 500 руб. (оплата только яндекс)

Работа не сложная и не уматывает!

WordPress
14 лет назад
pyoter
Валера 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

NikAS_93
Никита 
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$17
2 дня
Отличный исполнитель, сделал всё Очень быстро и качественно!
Отличный заказчик, четко поставил задачу. Оплату получил мгновенно.

Заявки фрилансеров

NikAS_93
Никита 
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
14 лет назад