Модификация ShopOS

Требуется дополнение для движка на базе ShopOS. Дополнение – это вывод одного и того же товара, с выборкой по размерам, цветам, ценам и т.д.

Пример можно посмотреть здесь:

http://www.planetasnov.ru/?nv=goo,13,830&fst=112 (выбрать размер)

Главное, чтоб при заказе, эти параметры приходили на почту.

Максимальный бюджет 30$ (оплата только яндекс)

Так как работа не долгая и не трудная

Ответьте на вопросы:версия скрипта: ShopOS 2.5.6. вы с ShopOS работали? у вас есть уже готовые правки?