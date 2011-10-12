Два flash баннера 468х60 и 240х400 для сайта знакомств.
Модификация ShopOS
Требуется дополнение для движка на базе ShopOS. Дополнение – это вывод одного и того же товара, с выборкой по размерам, цветам, ценам и т.д.
Пример можно посмотреть здесь:
http://www.planetasnov.ru/?nv=goo,13,830&fst=112 (выбрать размер)
Главное, чтоб при заказе, эти параметры приходили на почту.
Максимальный бюджет 30$ (оплата только яндекс)
Так как работа не долгая и не трудная
Ответьте на вопросы:версия скрипта: ShopOS 2.5.6. вы с ShopOS работали? у вас есть уже готовые правки?
Заявки фрилансеров
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