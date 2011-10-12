TrackBar (бегунки со шкалой) в фильтре битрикс

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Требуется настроить цену и ещё несколько полей в виде шкалы с бегунками в фильтре.

14 лет назад
webworkshopLTD
Артем 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров