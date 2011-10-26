Добрый день. Нужно доделать уже имеющийся подбор товара на сайте. Выделить описание в прямоугольник. Подбор товара осуществляется по 5 параметрам на 8 страницах. Сайт на движке Hostcms. Пример подбора: http://www.sportandrelax.ru/ ...
Форум phpbb
Надо поставить phpbb последний, настроить его полностью для работы, установить нужный стиль. Далее установить модуль “спасибо” и чуток его доработать, подробности исполнителю.
Добавить модуль инвайтов и модуль Adaptive Hide BBcodes из которого надо убрать все опции (визуально) кроме [ghide] а её переименовать.
Все модули понятно дело оживить.
Пишите пожалуйста вашу вилку цен на подобную работу.
Выбранный исполнитель
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