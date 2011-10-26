Форум phpbb

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Завершен3 заявки215 просмотров

Надо поставить phpbb последний, настроить его полностью для работы, установить нужный стиль. Далее установить модуль “спасибо” и чуток его доработать, подробности исполнителю.

Добавить модуль инвайтов и модуль Adaptive Hide BBcodes из которого надо убрать все опции (визуально) кроме [ghide] а её переименовать.

Все модули понятно дело оживить.

Пишите пожалуйста вашу вилку цен на подобную работу.

14 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AleksKls
Алексей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$23
3 дня
Замечательный исполнитель, терпимый и догадливый. Очень доволен сотрудничеством и всем советую! :)

Заявки фрилансеров

AleksKls
Алексей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад