Натянуть дизайн на ASP сайт

Нужно на существующий сайт агентства недвижимости установить скрипт фотогалереи (если быть точным, слайд-шоу), красиво меняющий фотографии объекта недвижимости. До этого нужно показать мне демо того скрипта, который Вы предлагаете установить. Мне бы в идеале ...