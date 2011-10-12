Создать карту Flash

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Закрыт14 заявок198 просмотров

Здравствуйте. Необходимо создать карту на Flash с отдельным текстовым html блоком, который будет появляться при нажимании на область, с возможностью в дальнейшем собственноручно добавлять области непосредственно в флеш карту. Конкретный пример того что нужно: http://www.universalna.com/rus/branches

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HTML
14 лет назад
shramov
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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