Создать карту Flash

Здравствуйте. Необходимо создать карту на Flash с отдельным текстовым html блоком, который будет появляться при нажимании на область, с возможностью в дальнейшем собственноручно добавлять области непосредственно в флеш карту. Конкретный пример того что нужно: http://www.universalna.com/rus/branches

Ваши предложения