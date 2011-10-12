Веб-плеер для прослушивания интернет-радио

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки139 просмотров

Необходимо написать такой же плейер:

http://maximum.ru/maximumtvonline/

Дизайн уже готов

Обязательные требования:

Данные об артистах и расположении фото будут браться из xml файла.

Музыкальный поток отсюда: http://46.4.98.119\listen.pls.

14 лет назад
megapolismedia
Олег 
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад