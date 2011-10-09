Нужно добавить форму поиска на DLE сайт, которую шаблоном не предусмотрено. Писать в ПМ
Доработка jquery скрипта
Необходимо доработать этот скрипт codecanyon.net/item/jquery-social-modal-box/411136
Скрипт вызывает всплывающее окно и для его закрытия нужно поделиться ссылкой в одной из трех социальных сетей. К ним необходимо добавить еще и четвертую - Вконтакте
оставьте цену и icq
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