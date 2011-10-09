Есть некий скрипт - расчет стоимости окон. Скрипт работает и отлажен, но необходимо изменить цены в соответствующем файле. Сроки - как можно быстрее. Оплату перечислю на карту привата. Работа не сложная. ...
Разработка портала
Требуется разработка. Портала на двух языках, с своей системой поиска информации , хранением и упорядочиванием пользователем залитых файлов.
Тз скину в личку
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