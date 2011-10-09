Разобраться и изменить JS

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Закрытнет заявок97 просмотров

Есть некий скрипт - расчет стоимости окон. Скрипт работает и отлажен, но необходимо изменить цены в соответствующем файле.

Сроки - как можно быстрее. Оплату перечислю на карту привата. Работа не сложная.

Стучите в аську: 490957296

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14 лет назад
shlyakhovd
Шляхов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров