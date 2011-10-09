Доработка модуля для DLE

Что есть:

Сайт работает на движке DLE 9.4

На сайте установлен сторонний модуль "Каталог фирм"

Модуль работает с ошибками, многий заявленный функционал не работает, или работает неправильно.

Необходимо перестроить данный модуль на корректную работу, сменить некоторый функционал, добавить, в общем довести "до ума"

По сути нужно переписывать модуль, но не писать его "с нуля" , так как данный каталог фирм "связан" с интерактивной картой – уникальным рукописным модулем.

ТЗ при знакомстве.

Условия: Модуль нужно отремонтировать быстро, так как на данный момент он не работает и посетители натыкаются на ошибки на сайте. Занятых просьба не беспокоить.

Так же лица не моложе 22-х лет. Я ценю амбициозность и уверенность молодых специалистов, но опять же по опыту, часто переоценивают свои возможности не справляются и приходится пересоздавать проект.