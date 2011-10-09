После переноса перестал работать сайт на Joomla (не отображается весь контент) Все файлы и БД перенесены корректно. Нужно найти проблему и починить, желательно сегодня. Работы для разбирающегося в Joomla человека скорее всего на ...
Доработка модуля для DLE
Что есть:
Сайт работает на движке DLE 9.4
На сайте установлен сторонний модуль "Каталог фирм"
Модуль работает с ошибками, многий заявленный функционал не работает, или работает неправильно.
Необходимо перестроить данный модуль на корректную работу, сменить некоторый функционал, добавить, в общем довести "до ума"
По сути нужно переписывать модуль, но не писать его "с нуля" , так как данный каталог фирм "связан" с интерактивной картой – уникальным рукописным модулем.
ТЗ при знакомстве.
Условия: Модуль нужно отремонтировать быстро, так как на данный момент он не работает и посетители натыкаются на ошибки на сайте. Занятых просьба не беспокоить.
Так же лица не моложе 22-х лет. Я ценю амбициозность и уверенность молодых специалистов, но опять же по опыту, часто переоценивают свои возможности не справляются и приходится пересоздавать проект.
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