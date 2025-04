Доработка сайт на joomla + программинг

Сайт сделан на админке joomla.

Сайт представляет собой нечто вроде доски объявлений – т.е. содержит много записей в разных категориях.

Что надо сделать:

1. Записи

1. всем имеющимся записям присвоить ID, и написать функционал, который будет присваивать ID новым записям (тем, которые ещё не созданы), а также поиск по дате для новых объявлений

2. формат вывода записи объявления – сделать красиво, с учётом текстового форматирования

3. всем имеющимся записям присвоить иконку-клипарт (для каждой записи – своя иконка), написать функционал, который будет добавлять иконку-клипарт для новых записей (тех, которые ещё не созданы)

4. прикрутить галерею для отображения фоток внутри объявления: превью + просмотр полного как на look at me

2. Поиск

5. организовать «поиск по ID» как внутри админки, та и снаружи (для пользователей)

3. Доска объявлений

6. настроить вид превью с миниатюрами иконки-клипарт

4. Подписка

7. подписка на почту через сервис Subscribe, настроить вид письма

8. подписка sms на телефон (через сервисы TurboSMS, ePochta SMS, пр.)

9. подписка на голосовые оповещения на телефон. Принцип: из объявления формируется аудио-файл (прога 1st Read It Aloud, или другая), дальше этот аудио-файл рассылается по базе (програ Call-office, или другая)

Кто готов взяться за такую работу – отправлю подробное ТЗ на почту (оставляйте почту в заявке)