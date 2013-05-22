Добрый день! Есть плагин для Wordpress - Search keywords - его работа заключается в сборе поисковых фраз и дальнейшей обработки их и вставки в пост. Что необходимо сделать: ...
Нужно сделать несложную програмку
Нужно сделать програмку для seo анализа сайта. В ней проверять основные показатели сайта. Чтобы программу можно было обновлять через сайт. Там ничего сложного - все сервисы известны. Подробности при конкретном обсуждении. Дизайн готовый и тз есть.
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