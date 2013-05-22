Нужно сделать несложную програмку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка91 просмотр

Нужно сделать програмку для seo анализа сайта. В ней проверять основные показатели сайта. Чтобы программу можно было обновлять через сайт. Там ничего сложного - все сервисы известны. Подробности при конкретном обсуждении. Дизайн готовый и тз есть.

12 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
22 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

ilovethai
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$80
1 день
Работа не состоялась

Заявки фрилансеров

ilovethai
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад