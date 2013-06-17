Разработка сайтов "под ключ", PHP скрипты, дизайн сайтов.

Добрый день!

Меня зовут Вячеслав, мне 22 года. Работаю один, работаю только на этом ресурсе.

Услуги:

1. Разработка веб-сайтов "под ключ"

2. Дизайн сайтов

3. HTML вёрстка, мелкие доработки по сайту

4. PHP скрипты различной сложности

Условия работы:

1. Предоплата 50-100%, если работаем с Вами впервые

2. Чёткое и внятное ТЗ

Возможна встреча в Санкт-Петербурге!

Обращайтесь!