Разработка сайтов "под ключ", PHP скрипты, дизайн сайтов.
Добрый день!
Меня зовут Вячеслав, мне 22 года. Работаю один, работаю только на этом ресурсе.
Услуги:
1. Разработка веб-сайтов "под ключ"
2. Дизайн сайтов
3. HTML вёрстка, мелкие доработки по сайту
4. PHP скрипты различной сложности
Условия работы:
1. Предоплата 50-100%, если работаем с Вами впервые
2. Чёткое и внятное ТЗ
Возможна встреча в Санкт-Петербурге!
Обращайтесь!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
HTMLPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
9 баллов
12 лет назад
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
12 лет назад
HTMLPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
0 баллов
12 лет назад
Не рекомендую данного исполнителя к сотрудничеству. Исполнитель не требовал ТЗ, поэтому двое суток выясняли детали. Моя вина. Взял 1 день на проект, плюс 2 дня на уточнение деталей по проекту. Итого 3 дня. НО на пятый день исполнитель "слился" и молчит до сих пор. В процессе выполнения работы исполнитель нагло врал что высылал работу и утверждал что она не дошла на указанный мною почтовый адрес, а спустя сутки показал лишь четверть работы. За всё время работы на weblancer.net этот исполнитель стал худшим из всех с кем Я работал. Не рекомендую.