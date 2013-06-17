ilovethai

Вячеслав ilovethai

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка сайтов "под ключ", PHP скрипты, дизайн сайтов.

Добрый день!

Меня зовут Вячеслав, мне 22 года. Работаю один, работаю только на этом ресурсе.

Услуги:

1. Разработка веб-сайтов "под ключ"

2. Дизайн сайтов

3. HTML вёрстка, мелкие доработки по сайту

4. PHP скрипты различной сложности

Условия работы:

1. Предоплата 50-100%, если работаем с Вами впервые

2. Чёткое и внятное ТЗ

Возможна встреча в Санкт-Петербурге!

Обращайтесь!

Отзывы заказчиков

maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Доработать форму заказа и подключить робокассу
HTMLPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mat85
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Создание парсера сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
9 баллов
12 лет назад
Парсер PHP
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
evmaster
Евгений 
44 года
22 года в сервисе
Был
2 года назад
83 отзыва
$40
10 баллов
12 лет назад
Функция импорта файлов избранного на PHP
HTMLPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
0 баллов
12 лет назад
Сверстать бланки "Почты России"
Не рекомендую данного исполнителя к сотрудничеству. Исполнитель не требовал ТЗ, поэтому двое суток выясняли детали. Моя вина. Взял 1 день на проект, плюс 2 дня на уточнение деталей по проекту. Итого 3 дня. НО на пятый день исполнитель "слился" и молчит до сих пор. В процессе выполнения работы исполнитель нагло врал что высылал работу и утверждал что она не дошла на указанный мною почтовый адрес, а спустя сутки показал лишь четверть работы. За всё время работы на weblancer.net этот исполнитель стал худшим из всех с кем Я работал. Не рекомендую.
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