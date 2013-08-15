Создание парсера сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок135 просмотров

Требуется спарсить данные с мебельного магазина и преобразовать их в формат яндекс маркета. Разрешение владельцев сайта есть.

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12 лет назад
mat85
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ilovethai
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$70
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ilovethai
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад