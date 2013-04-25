Автоматическая рассылка для сайта на joomla

Сайту, сделанному на joomla 2.5

Нужно сделать автоматическую рассылку заранее заданным группам пользователей при добавлении записей в определённые таблицы базы данных. Кому-то нужно отправлять письма сразу, кому-то через час, кому-то через два. Т.е. нужно чтобы крон каждые пол часа бегал в базу с вопросом "а не пора ли отправить кому-то письмецо", и при необходимости отправлял уведомления на почту.

Обязательные требования: Знание дела. Адекватность.