PHP-разработчик, 1/2 дня. jQuery, ООП на базовом уровне, умение прикрутить верстку, понимание SQL и умение писать запросы с джойнами. умение взять и освоить новый фреймворк, либо взять любимый Yii/CI/Zend ...
Доработка сайта с Google Maps
Имеется сайт с картой Google Maps.
Для прикрутки последней версии верстки нужен PHP-разработчик на полставки.
Требования: jQuery, ООП на базовом уровне, умение прикрутить верстку, понимание SQL и умение писать запросы с джойнами.
Умение взять и освоить новый фреймворк, либо взять любимый Yii/CI/Zend и сделать на нем.
Время работы свободное, важен результат каждый день, отчетность ежедневная в виде кода на FTP, затем коммитов в Git.
В целом сложные и интересные проекты, никаких говносайтов на Джумле.
Перед приемом даю простой тест, надо заполнить онлайн, ответы на три вопроса и одна задача на 5 минут.
Оплата по результату либо окладом, на выбор.
Условия обсуждаемы!
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