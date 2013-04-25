Доработка сайта с Google Maps

Имеется сайт с картой Google Maps.

Для прикрутки последней версии верстки нужен PHP-разработчик на полставки.

Требования: jQuery, ООП на базовом уровне, умение прикрутить верстку, понимание SQL и умение писать запросы с джойнами.

Умение взять и освоить новый фреймворк, либо взять любимый Yii/CI/Zend и сделать на нем.

Время работы свободное, важен результат каждый день, отчетность ежедневная в виде кода на FTP, затем коммитов в Git.

В целом сложные и интересные проекты, никаких говносайтов на Джумле.

Перед приемом даю простой тест, надо заполнить онлайн, ответы на три вопроса и одна задача на 5 минут.

Оплата по результату либо окладом, на выбор.

Условия обсуждаемы!