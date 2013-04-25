Доработать сайт на Wordpress

Нужен толковый фрилансер для доработки сайта.

Сайт http://radomir.tv/

Движок - WP

РЕГИСТРАЦИЯ

1. При входе на сайт, гостю, который просмотрев 3-4 поста должно появиться всплывающее окно регистрации, одновременно затемнив весь сайт и заблокировав возможность дальше просматривать посты. При повторном заходе всплывающее окно должно появляться сразу.

Пример можно увидеть на сайте БМ http://molodost.bz/base/articles/negotiations/

2. После регистрации должно появиться всплывающее окно (одновременно затемнив весь сайт и заблокировав возможность дальше просматривать посты.) с информацией, что Вам отправлено письмо для подтверждения регистрации (текст будет в дополнении к ТЗ)

3. После подтверждения регистрации (перейдя по ссылке которая пришла на электронную почту) пользователь должен попасть на «Welcome страницу» уже зарегистрированным и под своим именем (без ввода своих данных – логина и пароля)

4. После подтверждения регистрации в смартреспондер должно попасть имя зарегистрированного пользователя и его e-mail.

ВИДЕО

5. В видеоплеере при начале просмотра видео панель плеера(навигация) должна скрываться автоматически.

ПОСТЫ

6. В постах переместить like со счетчиками (автоматически добавляются в каждый пост) непосредственно под видео.

В процессе возможны мелкие доработки

Предлагайте сроки и стоимость