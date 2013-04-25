Излечить блог на Wordpress от трояна

здравствуйте!

Блог на Wordpress hard-life.ru заражен трояном, который делает редирект. В Windows редиректа не будет, но некоторые антивирусы его видят. В Mac OS редирект идет на Google. Заражены файлы скриптов. Нужно оперативно все почистить. Оплата WebMoney.

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