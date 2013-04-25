Излечить блог на Wordpress от трояна

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок119 просмотров

здравствуйте!

Блог на Wordpress hard-life.ru заражен трояном, который делает редирект. В Windows редиректа не будет, но некоторые антивирусы его видят. В Mac OS редирект идет на Google. Заражены файлы скриптов. Нужно оперативно все почистить. Оплата WebMoney.

Скайп для связи: fibanacho

WordPress
12 лет назад
Fibanacho
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличная работа!
Работали, все хорошо.

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад