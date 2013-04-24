Небольшой скрипт на php

Из папки содержащей файлы нужно вывести на экран определенное количество файлов.

пошаговое ТЗ

1. открыть папку /dir/subdir собрать список файлов

или открыть папку /dir и собрать список файлов во всех вложенных папках, исключая файлы в самой папке /dir

2. исключить из списка указанные файлы (index.*** home.*** admin.***)

3. считать из файлов заголовок $title (текст между тегами )

4. вывести определенное количество собранных файлов на экран в виде: $title

сортировку файлов можно делать случайным образом или по алфавиту, например 10 первых или последних файлов.

файлы в папке имеют расширение .dat выводить на экран их нужно с расширением .html

Обратите внимание на 4 пункт, при выводе пропускается корневая директория /dir и выводится именно /subdir/filename.html , а не /dir/subdir/filename.html